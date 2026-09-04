Глава ВТБ озвучил прогноз по ключевой ставке





Кредитование российской экономики продолжает расти, а ключевая ставка Банка России будет снижаться – такой прогноз дал в рамках ВЭФ-2026 президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала Россия24.

По его словам, общие темпы роста кредитования сейчас составляют около 10%, оживает и ипотечное кредитование. Если у отдельных банков возникает краткосрочная нехватка ликвидности, они привлекают средства у Центробанка – этот механизм давно используется во всем мире, отметил Костин.

– На сегодня проблем нет. С точки зрения кредитования мы точно не ограничены, – сказал он.

Участники рынка при этом по-разному распределяют кредитные ресурсы между розницей и бизнесом. Например, ВТБ снижает кредитование частных клиентов и делает упор на кредитование предприятий – по нормативам такие кредиты требуют меньше капитала банка.

Что касается ключевой ставки, Костин считает, что дальнейшего ее повышения ждать не стоит.

– На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно понемногу спускаться, – отметил спикер, уточнив, что снижение, вероятно, будет плавным и осторожным, поскольку Банк России продолжает внимательно следить за инфляционными ожиданиями.

Ранее главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов счел наиболее вероятным паузу в изменении ставки на заседании совета директоров ЦБ 11 сентября, но не исключил, что Банк России будет рассматривать и возможность снижения КС на 25 бп.

– Магистральная прогнозная траектория остается прежней – мы по-прежнему прогнозируем ключевую ставку 13.50% на конец текущего года, – добавил он.

Напомним, сейчас ключевая ставка – 14%.