Сгорела дотла: в Волгограде попала на видео объятая пламенем иномарка





12 ноября в частном секторе Краснооктябрьского района Волгограда утро началось с пожара. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказался объят автомобиль на ул. Кубинской. Очевидцы сняли происходящее на видео.





На место оперативно прибыли спасатели, однако к тому моменту пламя уже охватило всю машину.

- В 07:04 поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. Горел по всей площади автомобиль Citroën 2017 года выпуска. Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 07:17, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации экстренных служб, погибших и пострадавших нет. Причиной пожара специалисты называли неисправность автомобиля.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»