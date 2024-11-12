Расследования

Волгоградке удалось вернуть квартиру после продажи под нажимом мошенников

Расследования 12.11.2024 06:26
0
12.11.2024 06:26


В Волгограде суд признал недействительным договор купли-продажи квартиры местной жительницы, которая доверилась мошенникам. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Тракторозаводского суда, мошенники под видом сотрудников ЦБ убедили волгоградку продать имущество и перевести на неизвестный счет более 3 миллионов рублей. 

Установлено, что 1 апреля с потерпевшей связались неизвестные и рассказали, что ее квартира выставлена на «черном рынке», поэтому ее необходимо срочно продать для поимки лжериэлтора. В телефонном разговоре мошенник пояснил, что после поимки преступника сделка будет аннулирована, а все деньги и украшения возвращены. Звонивший также придумал версию, что черный риэлтор спешит переехать к брату в Белоруссию, поэтому сделку необходимо провести как можно скорее. 

8 апреля женщина заключила договор купли-продажи, а уже 18 апреля она обратилась в полицию с заявлением по факту мошенничества. В тот же день было возбуждено уголовное дело. 

Благодаря судебной экспертизе было установлено, что вдова в связи со смертью супруга в период подписания договора купли-продажи находилась под психологическим воздействием со стороны третьих лиц. 

- Суд пришел к убеждению, что воля истицы на реальную продажу квартиры отсутствовала, а заблуждение было настолько существенным, что она, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку продажи квартиры, если бы знала о действительном положении дел: о совершении в отношении нее неустановленными лицами мошеннических действий - хищения ее имущества путем обмана, - пояснили в районном суде. 

В связи с данным выводом суд аннулировал сделку и возвратил недвижимость в собственность женщины. 

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.11.2024 12:48
Расследования 12.11.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2024 11:26
Расследования 12.11.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2024 10:28
Расследования 12.11.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2024 09:59
Расследования 12.11.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 19:58
Расследования 11.11.2024 19:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 18:58
Расследования 11.11.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 15:13
Расследования 11.11.2024 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 14:52
Расследования 11.11.2024 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 14:17
Расследования 11.11.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 13:42
Расследования 11.11.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 13:35
Расследования 11.11.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 11:36
Расследования 11.11.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 11:09
Расследования 11.11.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 11:04
Расследования 11.11.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2024 12:52
Расследования 10.11.2024 12:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
В Камышине следователи раскрыли убийство полуторагодовалого ребёнкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Министр Кравцов поставил в пример Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:18
В Камышинском районе один человек погиб, двое получили травмы в лобовом ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Волгоградская гандболистка Анастасия Шкитина вызвана в сборную России на матчи с БеларусьюСмотреть фотографии
12:01
Дети и их родители смогут оценить школьное питание в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские родители поддерживают запрет соцсетей для детейСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом осудят 40-летнего рецидивиста, ограбившего пенсионераСмотреть фотографии
11:24
В Госдуме предложили отменить последнюю рабочую шестидневку в этом годуСмотреть фотографии
11:08
Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят еще четырем населенным пунктамСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде ДТП с перевертышем парализовало Третью продольнуюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
В Волгограде задержали водителя без прав и с поддельными номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Под Волгоградом школьник на велосипеде попал под колеса ChevroletСмотреть фотографии
09:59
Заседание по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» пройдет 12 ноября в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде ищут водителей на зарплату 250 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:31
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:59
Сгорела дотла: в Волгограде попала на видео объятая пламенем иномаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:04
«Уже год сидим без горячей воды»: в Волгограде жильцы МКД пожаловались на бездействие УК и чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
07:27
ЦБ планирует запретить россиянам выдачу ипотеки на срок свыше 30 летСмотреть фотографии
06:26
Волгоградке удалось вернуть квартиру после продажи под нажимом мошенниковСмотреть фотографии
21:30
Трое волгоградских рукопашников взяли серебро на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
21:00
Из скандального общежития в Волжском после шумихи «испарились» цыганеСмотреть фотографии
20:36
В Дубовке укрепили берег и благоустроили набережнуюСмотреть фотографии
19:58
Присяжные оправдали в Волгограде детоубийцу по одному из двух зверских убийствСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В Волгограде в вечерний час пик произошел сбой в работе скоростных трамваевСмотреть фотографии
18:58
Волгоградец забил до смерти толкушкой мать, отказавшуюся от едыСмотреть фотографии
17:59
А так можно было? Волгоградцев обескуражила реклама маркетплейса на фасаде аэропортаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Сады Придонья выступили спонсором международного турнира по дзюдоСмотреть фотографии
17:13
Министр просвещения Кравцов приедет в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
16:23
«Ростелеком» отразил более 1 300 кибератак в третьем квартале 2024 годаСмотреть фотографии
16:08
Футболисты Сирии 11 ноября прилетели в Волгоград для игры со сборной РоссииСмотреть фотографии
 