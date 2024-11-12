



В Волгограде суд признал недействительным договор купли-продажи квартиры местной жительницы, которая доверилась мошенникам. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Тракторозаводского суда, мошенники под видом сотрудников ЦБ убедили волгоградку продать имущество и перевести на неизвестный счет более 3 миллионов рублей.

Установлено, что 1 апреля с потерпевшей связались неизвестные и рассказали, что ее квартира выставлена на «черном рынке», поэтому ее необходимо срочно продать для поимки лжериэлтора. В телефонном разговоре мошенник пояснил, что после поимки преступника сделка будет аннулирована, а все деньги и украшения возвращены. Звонивший также придумал версию, что черный риэлтор спешит переехать к брату в Белоруссию, поэтому сделку необходимо провести как можно скорее.

8 апреля женщина заключила договор купли-продажи, а уже 18 апреля она обратилась в полицию с заявлением по факту мошенничества. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

Благодаря судебной экспертизе было установлено, что вдова в связи со смертью супруга в период подписания договора купли-продажи находилась под психологическим воздействием со стороны третьих лиц.

- Суд пришел к убеждению, что воля истицы на реальную продажу квартиры отсутствовала, а заблуждение было настолько существенным, что она, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку продажи квартиры, если бы знала о действительном положении дел: о совершении в отношении нее неустановленными лицами мошеннических действий - хищения ее имущества путем обмана, - пояснили в районном суде.

В связи с данным выводом суд аннулировал сделку и возвратил недвижимость в собственность женщины.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.