Расследования

В Волжском коммерсант поплатился за срыв срока по капремонту школы

Расследования 11.11.2024 14:52
0
11.11.2024 14:52


В Волжском Волгоградской области по инициативе прокуратуры коммерсант привлечен к ответственности за срыв срока по капитальному ремонту в школе-интернате. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, за нарушение предпринимателю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Установлено, что ГКОУ «Волжская школа-интернат» и индивидуальный предприниматель заключили контракт на выполнение ремонта здания образовательного учреждения сроком до 20 июля нынешнего года. Однако подрядчиком работы не были выполнены в установленный срок, в связи с чем ученикам пришлось в течении двух месяцев обучаться в соседней школе. 

- За нарушение требований законодательства о закупках индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время ремонтные работы завершены, учебный процесс на базе образовательного учреждения возобновлен, - уточнили в ведомстве.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.11.2024 15:13
Расследования 11.11.2024 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 14:17
Расследования 11.11.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 13:42
Расследования 11.11.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 13:35
Расследования 11.11.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 11:36
Расследования 11.11.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 11:09
Расследования 11.11.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2024 11:04
Расследования 11.11.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2024 12:52
Расследования 10.11.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2024 08:31
Расследования 10.11.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2024 13:59
Расследования 09.11.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2024 12:34
Расследования 09.11.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2024 09:31
Расследования 09.11.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 19:43
Расследования 08.11.2024 19:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 15:53
Расследования 08.11.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 15:09
Расследования 08.11.2024 15:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:59
А так можно было? Волгоградцев обескуражила реклама маркетплейса на фасаде аэропортаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Сады Придонья выступили спонсором международного турнира по дзюдоСмотреть фотографии
17:13
Министр просвещения Кравцов приедет в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
16:23
«Ростелеком» отразил более 1 300 кибератак в третьем квартале 2024 годаСмотреть фотографии
16:08
Футболисты Сирии 11 ноября прилетели в Волгоград для игры со сборной РоссииСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцу ограничили выезд из страны за неуплату штрафовСмотреть фотографии
15:46
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотекеСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде семилетний срок грозит серийному грабителю пенсионерокСмотреть фотографии
15:01
Женщина-полковник впервые заняла руководящий пост в ГУ МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:52
В Волжском коммерсант поплатился за срыв срока по капремонту школыСмотреть фотографии
14:17
Таможенники отправили китайского мыла на 14,5 млн рублей в зону СВОСмотреть фотографии
14:12
15 000 вязов были посажены для восстановления лесополосы в Калаче-на-Дону Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
Пойманный ФСБ пензяк в Волгограде получил 13 лет «строгача»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:35
СК нашел озорника, устроившего трехдневный лесной пожар в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
«Продлевать будете?» В Иловле пообещали избрать нового главу районаСмотреть фотографии
12:56
Сырой лосось «ужарился» у волгоградского коммерсанта до более дорогой семгиСмотреть фотографии
12:45
Стартовало благоустройство ул. Чуйкова за 116 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Волжские трубники высадили деревья в рамках корпоративного экопроектаСмотреть фотографии
12:35
В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за воздушной угрозыСмотреть фотографии
11:51
Belgee – новый бренд надежных кроссоверов с выгодой на старте продаж в «Арконт»Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде две мошенницы «сняли порчу» с пенсионеров за полмиллиона рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Скользкое будущее региона обсудил Бочаров с подчиненными в рабочий понедельникСмотреть фотографии
11:09
В Волжском лояльность к мигрантам обернулась методисту учебного центра тюрьмойСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде осудили 16-летнего закладчика из Ростовской областиСмотреть фотографии
10:36
ЕвроХим-ВолгаКалий переработал три миллиона тонн руды: предприятие чествует своих героевСмотреть фотографии
10:21
Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 87-летием владыку ГерманаСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде открыли круговую развязку на ул. Расула ГамзатоваСмотреть фотографии
09:48
Волгоградец отсудил более 600 тысяч за плесневелую баню со смолойСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде скончалась от болезни молодая бегунья Евгения ПавловаСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде из-за столкновения «Лады» и Mercedes пострадали два человекаСмотреть фотографии
 