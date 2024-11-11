В Волжском коммерсант поплатился за срыв срока по капремонту школы





В Волжском Волгоградской области по инициативе прокуратуры коммерсант привлечен к ответственности за срыв срока по капитальному ремонту в школе-интернате. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, за нарушение предпринимателю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Установлено, что ГКОУ «Волжская школа-интернат» и индивидуальный предприниматель заключили контракт на выполнение ремонта здания образовательного учреждения сроком до 20 июля нынешнего года. Однако подрядчиком работы не были выполнены в установленный срок, в связи с чем ученикам пришлось в течении двух месяцев обучаться в соседней школе.

- За нарушение требований законодательства о закупках индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время ремонтные работы завершены, учебный процесс на базе образовательного учреждения возобновлен, - уточнили в ведомстве.

Фото: прокуратура Волгоградской области