Политика

В Урюпинске избрали нового-старого главу

Политика 10.11.2024 14:06
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10.11.2024 14:06


В Волгоградской области депутаты Урюпинской городской думы избрали действующего главу городского округа город Урюпинск Юрия Хорошенькова на новый 5-летний срок. Об этом V102.RU сообщили в областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике.

Хорошеньков, который является главой Урюпинска с 2019 года, стал победителем конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Юрий Хорошеньков родился 9 марта 1965 года в городе Урюпинске. 1986 окончил Томское высшее военное командное училище связи. С 2008 года работал главой администрации городского округа город Урюпинск. В 2019 году был избран главой городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

Фото предоставлено администрацией городского округа города Урюпинск

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