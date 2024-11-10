В Урюпинске избрали нового-старого главу

В Волгоградской области депутаты Урюпинской городской думы избрали действующего главу городского округа город Урюпинск Юрия Хорошенькова на новый 5-летний срок. Об этом V102.RU сообщили в областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике.

Хорошеньков, который является главой Урюпинска с 2019 года, стал победителем конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Юрий Хорошеньков родился 9 марта 1965 года в городе Урюпинске. 1986 окончил Томское высшее военное командное училище связи. С 2008 года работал главой администрации городского округа город Урюпинск. В 2019 году был избран главой городского округа город Урюпинск Волгоградской области.

Фото предоставлено администрацией городского округа города Урюпинск