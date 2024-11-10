Спорт

«Динамо-Синара» 10 ноября сыграет дома с «Кубанью»

Спорт 10.11.2024 09:14
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10.11.2024 09:14


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 10 ноября, на «Динамо Арене» в 14-00 ч. примут краснодарскую «Кубань» и откроют второй круг предварительного этапа женской Суперлиги. Прямая трансляция игры пройдет на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Для бело-голубых это будет уже второй домашний матч подряд. 6 ноября команда Евгения Дмитриева со счетом 38:25 уверенно разобралась с аутсайдером, не набравшим ни одного балла — ижевским «Университетом». Хозяйки еще по итогам первого тайма обеспечили себе комфортное преимущество (19:11), а на старте второй половины динамовки решили практически все вопросы о победителе встречи, забросив пять мячей подряд.

Помимо разгромного выигрыша волгоградских болельщиков наверняка порадовало, что Дмитриев дал поиграть молодым гандболисткам. Ангелина Кириченко отметилась тремя точными попаданиями. И сыграла перспективный голкипер Елизавета Старкова, совершившая шесть сейвов и ставшая лучшим игроком поединка в составе «Синары». Можно сказать, тренерский штаб «Динамо» в данном матче проверил ближайший резерв и провел небольшую работу на перспективу. При этом нынешнее положение динамовского клуба в турнирной таблице выглядит скромно — седьмое место и семь очков. Виктория над «Университетом» для клуба оказалась всего второй в сезоне за 10 проведенных игр.

Предстоящий соперник бело-голубых — «Кубань» располагается на пятой позиции с 11-ю очками. Краснодарки выиграли пять раз и четырежды уступили в нынешнем чемпионате. Единственную ничью кубанки добыли как раз в домашнем противостоянии в первом туре с «Динамо-Синарой» — 24:24. Краснодарский коллектив традиционно является одним из прямых конкурентов для бело-голубых в борьбе за высокие места в Суперлиге. Поэтому на домашней арене в битве с равным соперником у хозяек сегодня есть все шансы одержать вторую победу подряд и порадовать своих преданных поклонников.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

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