Происшествия 09.11.2024 07:28
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09.11.2024 07:28
Авария со смертельным исходом произошла накануне под Волгоградом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 8 ноября 2024 года около 21-25 час. на 9 км мостового перехода через реку Ахтуба водитель автомашины Hyundai Creta совершил столкновение с грузовым автомобилем.
В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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Происшествия 08.11.2024 18:31
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Происшествия 08.11.2024 16:44
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Происшествия 08.11.2024 16:43
Рабочий пострадал во время ЧП на теплосетях под Волгоградом08.11.2024 16:33
Происшествия 08.11.2024 16:33
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Происшествия 08.11.2024 16:08
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Происшествия 08.11.2024 15:26
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Происшествия 07.11.2024 13:04
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Происшествия 07.11.2024 10:58