



Авария со смертельным исходом произошла накануне под Волгоградом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 8 ноября 2024 года около 21-25 час. на 9 км мостового перехода через реку Ахтуба водитель автомашины Hyundai Creta совершил столкновение с грузовым автомобилем.





В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области