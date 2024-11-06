Супруги погибли при пожаре в Волгоградской области





В Еланском районе Волгоградской области следователи СУ СК России выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погибли два человека. Тела хозяина дома и его сожительницы были обнаружены утром 6 ноября.

– В ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домовладений в селе Вязовка Еланского района, обнаружены тела хозяина дома и его сожительницы. По данному факту Жирновским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР организована доследственная проверка, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Установлено, что очаг возгорания находился на кухне – в месте, где была установлена газовая плита. В связи с этим следователи в качестве наиболее вероятной причины происшествия рассматривают неосторожное обращение с огнем при использовании газового оборудования.