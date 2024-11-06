Федеральные новости

Минздрав одобрил прием студентов на работу в скорую помощь

Федеральные новости 06.11.2024 11:08
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06.11.2024 11:08


Студенты медицинских вызов, окончившие четыре курса по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология», смогут устроиться на работу в службу скорой помощи. Об этом со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения России сообщает «Парламентская газета». 

– В 2023 году в России не хватало 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников, – приводит данные Минздрава издание. – Частично восполнить дефицит кадров помогают студенты профильных вузов, которые могут работать медбратьями и медсестрами или фельдшерами скорой помощи. 

Уточняется, что новым приказом Минздрав продлевает на неопределенный срок документы, регламентирующие допуск к студентов-медиков к работе. Ранее установленные сроки должны были истечь в январе 2025 года. С принятием нововведений механизм становится бессрочным, уточняет «Парламентская газета». 

Предполагается, что массовым допуск студентов к обслуживанию пациентов не будет. Прежде чем получить право выйти на работу, начинающие медики будут сдавать экзамены специальной комиссии, также им предстоит пройти оценку практических навыков и собеседование. 

Без прохождения фильтра учащиеся медицинских вузов смогут принимать вызовы, работать фельдшерами в выездных бригадах под контролем опытного специалиста.  Также ребята будут допускаться в качестве медсестер и медбратьев для работы в перевязочной, процедурной, приемном отделении. 

– Учащиеся вузов, получающие образование по специальности «сестринское дело», могут выйти на работу после двух лет обучения. Кроме того, на должность могут претендовать выпускники всех этих специальностей, – уточняет «Парламентская газета». 

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