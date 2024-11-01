В Волгограде начальника газовой службы осудят за взрыв в доме на ул. Титова

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного
дела в отношении начальника межрайонного газового предприятия «Волгоградгоргаз».
Как сообщает V102.RU, мужчина обвиняется в халатности,
повлекшей причинение ущерба на сумму свыше 250 миллионов рублей.
Как ранее сообщало информагентство, рано утром 21 апреля 2023 года в квартире, расположенной на втором этаже в четвертом подъезде, из-за утечки бытового газа произошел взрыв
и начался пожар. Хозяйка жилища в это время находилась на лечении в больнице.
Взрыв был такой силы, что были повреждены еще несколько квартир.
— Обвиняемый, проявляя халатность при исполнении своих
должностных обязанностей, в нарушение требований федерального законодательства,
а также различных нормативно-правовых актов и договоров, не обеспечил
техническое диагностирование внутриквартирного газового оборудования. В
результате в одной из комнат многоквартирного жилого дома 9 по улице Германа
Титова города Волгограда, где собственник, как выяснилось, эксплуатировал
внутриквартирное газовое оборудование, находящееся в технически опасном
состоянии, которое не проверялось специализированной службой более 6 лет, —добавила официальный представитель СУ СК по региону Наталия Рудник.
По заключению специалистов, восстановлению здание не
подлежит. Своего жилья лишились 107 собственников квартир. Некоторые из них
длительное время вынуждены были проживать в маневренном фонде. Общая сумма
ущерба потерпевшим составила свыше 250 миллионов рублей.
— В настоящее время расследование завершено. Обвиняемый
закончил знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к
направлению в суд, — добавила официальный представитель регионального СК.
Напомним, что на расселение жильцов разрушенного взрывом дома №9 на улице Титова были выделены средства из бюджета региона в размере 269 миллионов 474 тысячи 700 рублей. По заключению экспертизы, пятиэтажка не подлежит восстановлению из-за сильных повреждений несущих конструкций.