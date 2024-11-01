Расследования

В Волгограде начальника газовой службы осудят за взрыв в доме на ул. Титова

Расследования 01.11.2024 10:13
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01.11.2024 10:13


В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника межрайонного газового предприятия «Волгоградгоргаз». Как сообщает V102.RU, мужчина обвиняется в халатности, повлекшей причинение ущерба на сумму свыше 250 миллионов рублей.

Как ранее сообщало информагентство, рано утром 21 апреля 2023 года в квартире, расположенной на втором этаже в четвертом подъезде, из-за утечки бытового газа произошел взрыв и начался пожар. Хозяйка жилища в это время находилась на лечении в больнице. Взрыв был такой силы, что были повреждены еще несколько квартир. 

— Обвиняемый, проявляя халатность при исполнении своих должностных обязанностей, в нарушение требований федерального законодательства, а также различных нормативно-правовых актов и договоров, не обеспечил техническое диагностирование внутриквартирного газового оборудования. В результате в одной из комнат многоквартирного жилого дома 9 по улице Германа Титова города Волгограда, где собственник, как выяснилось, эксплуатировал внутриквартирное газовое оборудование, находящееся в технически опасном состоянии, которое не проверялось специализированной службой более 6 лет, —добавила официальный представитель СУ СК по региону Наталия Рудник.

По заключению специалистов, восстановлению здание не подлежит. Своего жилья лишились 107 собственников квартир. Некоторые из них длительное время вынуждены были проживать в маневренном фонде. Общая сумма ущерба потерпевшим составила свыше 250 миллионов рублей.

— В настоящее время расследование завершено. Обвиняемый закончил знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд, — добавила официальный представитель регионального СК.

Напомним, что на расселение жильцов разрушенного взрывом дома №9 на улице Титова были выделены средства из бюджета региона в размере 269 миллионов 474 тысячи 700 рублей. По заключению экспертизы, пятиэтажка не подлежит восстановлению из-за сильных повреждений несущих конструкций.

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