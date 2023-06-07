Жители дома №9 по ул.Титова в Волгограде, где рано утром 21 апреля в одной из квартир произошел взрыв, до сих пор не могут вернуться к себе домой. Как сообщает V102.RU, третий и четвертый подъезды пятиэтажки до сих пор опечатаны, вход туда закрыт. Окна, где вылетели стекла, закрыты фанерой.

Жители двух первых подъездов рассказали V102.RU, что никаких работ по ремонту пострадавших квартир и лестничных клеток не ведется.





– Ничего тут не делали, говорят, обследование дома еще не закончено, – говорят волгоградцы. – Чего там говорить, нам страшновато тут жить. Надеемся, что дому в целом ничего не угрожает. Очень не хочется, чтобы и нас отселили, если пятиэтажку признают непригодной.

По словам жильцов, большинство людей из выселенных подъездов обосновались у своих родственников или знакомых, кто-то снимает квартиры за свой счет.

– Одна семья живет в общежитии, которое рядом с нашим домом, - рассказывают горожане. – Сюда вообще часто приходят жильцы, постоят, посмотрят на свои окна, говорят, хотят вернуться быстрее домой. Но когда это произойдет, неизвестно.





В администрации Волгограда V102.RU пояснили, что сразу после произошедшего всем жителям пострадавших квартир было предложено переехать в жилые помещения муниципального маневренного фонда.

– Но большинство собственников отказались от предложения муниципалитета, каждый в силу своих причин. На переезд в маневренное жилье дали согласие семь семей, четыре семьи уже проживают в жилых помещениях в Краснооктябрьском и Центральном районах, еще для трех собственников ведется подбор жилых помещений, – рассказали в мэрии.





В администрации Волгограда уточнили, что пока перечень и сроки проведения восстановительных работ не определены.

– Это произойдет после завершения обследования технического состояния дома, которое выполняет специализированная организация. Решение о дальнейших действиях будет приниматься на основе заключения, подготовленного вышеуказанными экспертами, - заключили в мэрии.





Напомним, рано утром 21 апреля в квартире, расположенной на втором этаже в четвертом подъезде, произошел взрыв и начался пожар. Хозяйка жилища в это время находилась на лечении в больнице. Взрыв был такой силы, что были повреждены еще несколько квартир. По предварительным данным, в квартире произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением.











