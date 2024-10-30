В мэрии рассказали, как будут ходить скоростные трамваи 31 октября





В Волгограде движение на реконструируемом участке линии скоростного трамвая запустят 31 октября. Однако, как сообщают в администрации Волгограда, на ряде станций в этот день вагоны не будут совершать остановок.

– Благоустройство прилегающей территории продолжается. Также в технологические окна и ночное время будет проводиться ряд работ на самих путях, в том числе алюмотермитная сварка для создания технологии бесшовного пути. В связи с тем, что продолжается работа по организации площадок посадки-высадки пассажиров с обустройством твердого покрытия и установкой современных остановочных павильонов, 31 октября трамваи временно не будут останавливаться на нескольких станциях, – сообщили в мэрии.

Не будет остановок на станциях:

Дворец спорта,

Мамаев Курган,

ЦПКиО,

ТРК Европа.

С 1 ноября в работу вводится станция ЦПКиО.

4 ноября - откроют станцию Мамаев Курган.

– Остальные станции – по мере готовности платформ, – обещают в мэрии.