



Две жительницы Волгоградской области попались на уловки мошенников и оказались в кредитах. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, жительницы региона доверились неизвестному специалисту по инвестированию, который позвонил им по телефону с предложением заработать

Так, 19-летняя санитарка из Михайловского района, поверив обещаниям, оформила кредит на 1,5 миллиона рублей и в течении 10 дней переводила деньги на номера телефонов физических лиц. После того, как она начала требовать вернуть деньги, мошенник перестал выходить на связь.

На ту же уловку попалась и пенсионерка из Урюпинского района. Женщина за месяц перевела лжеброкерам 560 тысяч рублей личных и кредитных средств.

В полиции напоминают, что не стоит верить обещаниям быстрого и легкого заработка. Мошенники используют различные схемы обмана, чтобы выудить у жертвы как можно больше средств.