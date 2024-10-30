Происшествия

В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млн

Происшествия 30.10.2024 11:24
0
30.10.2024 11:24


Две жительницы Волгоградской области попались на уловки мошенников и оказались в кредитах. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, жительницы региона доверились неизвестному специалисту по инвестированию, который позвонил им по телефону с предложением заработать 

Так, 19-летняя санитарка из Михайловского района, поверив обещаниям, оформила кредит на 1,5 миллиона рублей и в течении 10 дней переводила деньги на номера телефонов физических лиц. После того, как она начала требовать вернуть деньги, мошенник перестал выходить на связь. 

На ту же уловку попалась и пенсионерка из Урюпинского района. Женщина за месяц перевела лжеброкерам 560 тысяч рублей личных и кредитных средств. 

В полиции напоминают, что не стоит верить обещаниям быстрого и легкого заработка. Мошенники используют различные схемы обмана, чтобы выудить у жертвы как можно больше средств.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.10.2024 09:41
Происшествия 30.10.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 09:33
Происшествия 30.10.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 18:59
Происшествия 29.10.2024 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 18:15
Происшествия 29.10.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 16:42
Происшествия 29.10.2024 16:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 13:59
Происшествия 29.10.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 11:38
Происшествия 29.10.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 10:11
Происшествия 29.10.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:37
Происшествия 29.10.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:13
Происшествия 29.10.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:01
Происшествия 29.10.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 11:46
Происшествия 28.10.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 10:52
Происшествия 28.10.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 10:09
Происшествия 28.10.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 09:48
Происшествия 28.10.2024 09:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:25
Бочаров обозначил требующие внимания вопросы здравоохранения регионаСмотреть фотографии
12:14
«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»Смотреть фотографии
11:46
Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
«На растрату миллионов махнули рукой»: жители Урюпинска записали обращение к Бастрыкину и КрасновуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млнСмотреть фотографии
11:10
Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорамиСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом обнаружили останки красноармейца-артиллеристаСмотреть фотографии
10:44
Правила кибербезопасности: как «Ростелеком» и Госуслуги защищают граждан в цифровом миреСмотреть фотографии
10:15
Депутаты Госдумы освободят участников СВО от взыскания исполнительского сбораСмотреть фотографии
09:41
В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:33
«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибникаСмотреть фотографии
08:54
В Волгоградскую область зовут вахтовиков на зарплату в 164 тысячиСмотреть фотографии
08:19
Под Волгоградом задержали дальнобойщика, проигравшего «морковные» деньгиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:11
Под Волгоградом браконьер загнал до смерти трех сайгаковСмотреть фотографии
22:14
Глава района Волгоградской области пошла на второй срокСмотреть фотографии
21:37
Температурное пике ожидает волгоградцев в начале ноябряСмотреть фотографии
20:55
Мошенники угрожают волгоградцам арестом имуществаСмотреть фотографии
20:14
Под Волгоградом похоронили смертельно раненого в Курской области военногоСмотреть фотографии
19:32
Волгоградская облдума готовится к перебоям напряжения за 2 млнСмотреть фотографии
18:59
Лихой поворот таксиста в авто конкурента попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в ВолжскомСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
18:07
Дорожники сооружают щиты на волгоградских трассахСмотреть фотографии
18:05
«Не в моей компетенции»: под Волгоградом главу поселения укорили в отказе помочь с похоронами погибших на СВОСмотреть фотографии
17:21
Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде женщина разбилась при падении с 17-го этажа жилой высоткиСмотреть фотографии
16:14
Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
15:30
Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимстваСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде первокурсник на BMW устроил дрифт и езду по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Цыгану, сорвавшему погон с полицейского, вынесли приговор в ИловлеСмотреть фотографии
 