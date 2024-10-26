Двое погибших, восемь раненых: в ДТП под Волгоградом разбилась цыганская семья

Происшествия 26.10.2024 14:27
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26.10.2024 14:27
Жуткое ДТП случилось сегодня, 26 октября, а Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в региональном управлении МВД, трагедия произошла в 7-45 час.
- Водитель Лады Приоры при выезде на автодорогу «Червленое - Калач-на-Дону» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с ВАЗ-2106, - рассказали в главке.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир Лады Приоры и пассажир ВАЗ-2106 скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Лады и 7 пассажиров шестерки госпитализированы.
По данным информагентства, в ВАЗ-2106 находилась цыганская семья.Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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