В России автомобилистов хотят обязать быть патриотами





В России российский триколор на автомобильных номерах может стать обязательным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на издание «Парламентская газета», нововведение планируется внести в ГОСТ до конца нынешнего года.

С такой инициативой выступил депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. Он обратил внимание, что не все автомобилисты ставят на свои машины знаки, где рядом с обозначением региона есть триколор. Именно это и не понравилось парламентарию.

Как пояснил Павел Крупник, частные компании, которые занимаются изготовлением таких знаков, изображение российского флага попросту игнорируют. С этой проблемой он обратился в ГИБДД и попросил разобраться с ситуацией.

– Несмотря на то что такие «неуставные» знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике, – пояснил в обращении к начальнику Госавтоинспекции Михаилу Черникову Крупников.

В письме депутат попросил установить наказание за отсутствие триколора, а также запретить эксплуатацию транспортного средства с неправильными, по его мнению, знаками или же временно лишить прав непатриотичных водителей.

В ответе ГИБДД ему напомнило, что требования к автомобильным знакам установлены в ГОСТе, в котором прописано обязательное наличие надписи RUS, а вот изображение российского флага допускается дополнительно - то есть необязательно. При этом, если изображение триколора все же есть, оно должно представлять собой прямоугольник с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса должна быть белого цвета, средняя — синего и нижняя — красного.

– В целях исключения возможности изготовления таких знаков без изображения Государственного флага Российской Федерации Техническим комитетом по стандартизации «Безопасность дорожного движения» ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года, — пояснили Павлу Крупнику в ответном письме.

На данный момент по статье 12.2 КоАП предусмотрен штраф 500 рублей за управление машиной с регистрационными знаками, не соответствующими стандарту.