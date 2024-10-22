На севере Волгограда продлят улицу им. академика Бардина

В поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда продлят улицу имени академика Бардина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы Волгограда, общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории этого линейного объекта начнутся 26 октября.

Площадь территории в границах проектирования составляет 1,13 га. В соответствии с генпланом Волгограда, улица им. академика Бардина является улицей местного значения. Отмечается, что с рядом проектируемым объектом находятся жилые дома и социальные учреждения. На территории земельного участка, где планируют проложить дорогу, расположена недействующая КНС, которая подлежит сносу.





Согласно проектной документации, новый 420-метровый участок двухполосной дороги планируют построить от улицы Гидростроителей до существующего дорожного полотна на ул. им. академика Бардина.

На данный момент здесь расположены грунтовые дороги, дикорастущие деревья и кустарники, существующие инженерные сети: водопровод, газопровод, силовой кабель, кабель связи, линия электропередач, канализация и теплосеть.

Напомним, ранее сообщалось о строительстве школы на 800 мест на улице им. академика Бардина. Здесь также возводятся новые жилые дома, поэтому строительство дороги является важным этапом для развития этой территории.

Фото: V102.RU (архив)

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Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»