В Волгограде 17 ноября подвели итоги аукциона по отбору подрядной компании, которая за миллиард рублей спроектирует и построит новую школу на улице академика Бардина в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион заявилась всего одна компания, оценившая свои услуги по максимальной цене.

Так, проектирование и строительство здания общеобразовательного учреждения обойдется в 1 020 940 978 рублей и 80 копеек. За эти деньги генподрядчик после заключения контракта должен подготовить проект и пройти госэкспертизу. За полтора года в Тракторозаводском районе после этого должны возвести здание.

Согласно смете, 794 миллиона рублей из этих денег будет израсходовано на строительно-монтажные работы, 47 миллионов потребуется на покупку необходимого оборудования, проектно0изыскательные работы оцениваются в 8 миллионов рублей. Без учета НДС стоимость всех перечисленных работ составляет чуть более 850 миллионов рублей. Еще 170 миллионов рублей «съест» налог на добавленную стоимость.





Приступить к работе компания, выигравшая аукцион, должна сразу после подписания контракта. Всего на его исполнение отведено 791 календарный день. Спроектировать здание и успешно пройти госэкспертизу подрядчик должен в 2023 году (спустя 240 календарных дней с момент заключения контракта), а построить школу и сдать ее в эксплуатацию – еще через 551 календарный день. Иными словами, новый объект появится на улице академика Бардина не ранее, чем через два с половиной года – в январе 2025-го.

Отметим, что на сайте госзаказов название компании-победителя на сегодня пока еще не опубликовано. Известно, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»