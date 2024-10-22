Спорт

Волгоградка Антонова выиграла бронзу на чемпионате России по дзюдо

Спорт 22.10.2024 08:35
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22.10.2024 08:35


Спортсменка из Волгоградской области Дарья Антонова на прошедшем чемпионате России по дзюдо в Сочи стала бронзовым призером, сообщает V102.RU.
19-летняя спортсменка, представляющая общество «Динамо», участвовала в турнире в весовой категории до 70 кг.  В стартовом поединке соревнований Антонова оказалась сильнее Алины Кугаевой из Москвы. В следующем раунде воспитанница тренера Александра Евланова проиграла будущей чемпионке страны — Тамаре Лищенко из Санкт-Петербурга. После поражения Дарье предстояло выступить в утешительной стадии в борьбе за бронзовую награду. Наша перспективная дзюдоистка уверенно разобралась с оппонентками из Татарстана, Иркутской области и Северной Осетии и получила право участвовать в решающей схватке за бронзу с еще одной представительницей Москвы Владленой Гусевой. И снова Дарье удалось добиться выигрышного результата и заслуженно подняться на пьедестал почёта.
Отметим, что для Антоновой, которая является уроженкой Ленинска Волгоградской области,  этот чемпионат России оказался первым в карьере на взрослом уровне и сразу успешным. В прошлом году динамовка также стала третьей по итогам Кубка России.
Фото: Федерация дзюдо России vk.com

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