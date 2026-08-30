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Спорт

«Каустик» стартует в Суперлиге с череды сложных матчей

Спорт 30.08.2026 11:35
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30.08.2026 11:35


Волгоградский «Каустик» начинает сезон Суперлиги не с аккуратной раскачки, а сразу попадает в серию матчей с соперниками, предлагающими принципиально разные игровые модели. Под каждую из них тренерскому штабу придётся корректировать тактический рисунок. Старт у «Каустика» выездной, а первые соперники – клубы, традиционно претендующие на верхние строчки турнирной таблицы.

Сезон для «Каустика» стартует 31 августа матчем со «СГАУ‑Саратов» на площадке СОК «Протон‑Арена». Начало встречи – в 18:00. В соперниках крепкий домашний коллектив, способный диктовать высокий темп и жёстко действовать в защите.

Уже 5 сентября волгоградцы встретятся с действующим чемпионом России – ЦСКА. Матч пройдёт в Москве на ВА «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 16:00. Противостояние с чемпионом – это всегда не столько вопрос чистой статистики, сколько проверка психологической устойчивости: важно сохранять концентрацию в ключевые минуты, держаться в плотной борьбе и грамотно распределять силы.

11 сентября «Каустик» возвращается в Волгоград, чтобы принять «Чеховских медведей» – ещё одного признанного лидера отечественного гандбола. На родной площадке болельщики ждут от команды собранности и характера. Тренерскому штабу предстоит найти точные тактические решения против слаженной, быстрой и вариативной игры «Медведей», которые уверенно действуют и в позиционном нападении, и в быстрых отрывах.

Календарь сентября продолжает держать планку сложности. 17 сентября «Каустик» сыграет в Москве против «МУОР‑Академии». Соперник традиционно делает ставку на молодёжь и высокую интенсивность: такие встречи становятся проверкой физической готовности и способности сохранять дисциплину под постоянным давлением.

23 сентября «Каустик» примет на своей площадке бронзовых призёров прошедшего сезона - «Пермских медведей». Обе стороны подойдут к матчу с максимально внимательным разбором соперника, где волгоградцам предстоит найти ключи к плотной защите пермяков.

Завершит сентябрьский отрезок выезд в Казань: 30 сентября «Каустик» встретится с новичком Суперлиги – «Ак Барсом». Игра в гостях против крепкого и организованного соперника – хороший индикатор того, насколько команда научилась адаптироваться к разным стилям и сохранять стабильность вдали от дома.


Главный тренер волгоградского «Каустика» Дмитрий Бочарников рассказал о готовности команды к сезону: 

– Мы смогли сохранить практически весь костяк, а это говорит уже о многом. 

Тренер сделал акцент на стабильности состава. Клуб сделал ставку на то, чтобы оставить в команде ключевых игроков, которые уже понимают систему и задают тон в раздевалке. В качестве примера он привёл Кирилла Акрамова и Вадима Ибракова – они продлили контракты, и их присутствие тренер назвал важной опорой для выстраивания игры и передачи опыта молодёжи. По мнению наставника, такой подход помогает сохранить командный дух и преемственность, что особенно ценно в динамичном виде спорта. 

– У нас уже есть наработки и в защите, и в нападении. Это даёт основания для оптимизма, – добавил тренер. – Но забегать вперёд не стану: в Суперлиге нет слабых команд. Все соперники активно работают над усилением своих уязвимых мест, и мы это прекрасно понимаем.

В целом сентябрьский календарь для «Каустика» выстроен так, что практически каждый матч – это отдельная тактическая и эмоциональная задача. Серия встреч с разными по стилю соперниками сразу задаёт высокий темп сезону. От того, насколько стабильно и собранно команда пройдёт этот отрезок, во многом будет зависеть её положение в турнирной таблице и уверенность на дистанции чемпионата.

Александр Веселовский
Фото: ГК «Каустик»

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