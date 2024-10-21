Подписан закон о наделении Михайловки статусом муниципального округа





За Михайловкой Волгоградской области законодательно закрепили статус муниципального округа. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий закон 18 октября подписал исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Харичкин.

Согласно Закону Волгоградской области от 18.10.2024 № 72-ОД «О наделении муниципального образования городской округ город Михайловка Волгоградской области статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с изменением статуса муниципального образования», муниципальный округ город Михайловка после изменений не становится вновь образованным муниципальным образованием. Кроме того, изменение статуса Михайловки не повлечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в его состав. Меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, будут оказываться в прежнем объеме.

Подписанный и опубликованный в открытом доступе закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года.