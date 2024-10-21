Политика

Подписан закон о наделении Михайловки статусом муниципального округа

Политика 21.10.2024 19:01
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21.10.2024 19:01


За Михайловкой Волгоградской области законодательно закрепили статус муниципального округа. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий закон 18 октября подписал исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Харичкин. 

Согласно Закону  Волгоградской области от 18.10.2024 № 72-ОД «О наделении муниципального образования городской округ город Михайловка Волгоградской области статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с изменением статуса муниципального образования», муниципальный округ город Михайловка после изменений не становится вновь образованным муниципальным образованием. Кроме того, изменение статуса Михайловки не повлечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в его состав. Меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, будут оказываться в прежнем объеме. 

Подписанный и опубликованный в открытом доступе закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года. 

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