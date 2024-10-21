СК: друзья пытались спасти волгоградца, утонувшего в машине на Ахтубе





В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в салоне затонувшего в реке Ахтубе автомобиля. Как уточнила официальный представитель СУ СК России по региону Наталия Рудник, 19 октября – в последний день своей жизни – мужчина отдыхал на природе в кругу друзей.

По информации представителя следственного управления, тело мужчины находилось на переднем пассажирском сидении.

– По предварительным данным, в этот день местный житель в компании своих приятелей проводил досуг на берегу реки Ахтуба. В какой-то момент он пошел отдохнуть в свой автомобиль, расположившись на переднем пассажирском сидении. Как выяснилось позднее, транспортное средство в это время было с включенной передачей скорости. Когда мужчина завел двигатель, чтобы согреться, машина покатилась и вместе с владельцем упала с обрыва в реку, – рассказала Наталия Рудник.

Сообщается, что очевидцы попытались спасти приятеля, однако им этого не удалось. Друзья погибшего вызвали на место службу спасения.

– Транспортное средство с погибшим мужчиной было извлечено сотрудниками МЧС, – уточняет Наталия Рудник. –В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.