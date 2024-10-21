Daewoo Nexia с трупом внутри выловили из Ахтубы в Волгоградской области





В Волгоградской области из реки Ахтубы достали Daewoo Nexia, в салоне которой находился труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, к трагедии привела неосмотрительность водителя.

Как рассказали информагентству в экстренных службах, автомобиль был обнаружен в Ленинском районе.

– Иномарка находилась практически на берегу, в реке Ахтубе. Вероятнее всего Daewoo скатилась с обрыва. Личность погибшего уже установлена – это 39-летний житель города Ленинска, – сообщили собственные источники «Высоты 102».

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту обнаружения автомобиля с погибшим человеком организована доследственная проверка.