Расследования

Daewoo Nexia с трупом внутри выловили из Ахтубы в Волгоградской области

Расследования 21.10.2024 11:59
0
21.10.2024 11:59


В Волгоградской области из реки Ахтубы достали Daewoo Nexia, в салоне которой находился труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, к трагедии привела неосмотрительность водителя. 

Как рассказали информагентству в экстренных службах, автомобиль был обнаружен в Ленинском районе. 

Иномарка находилась практически на берегу, в реке Ахтубе. Вероятнее всего Daewoo скатилась с обрыва. Личность погибшего уже установлена – это 39-летний житель города Ленинска, – сообщили собственные источники «Высоты 102».

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту обнаружения автомобиля с погибшим человеком организована доследственная проверка. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.10.2024 12:55
Расследования 21.10.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2024 10:16
Расследования 20.10.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 20:13
Расследования 18.10.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 19:48
Расследования 18.10.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 18:57
Расследования 18.10.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 14:47
Расследования 18.10.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 10:39
Расследования 18.10.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2024 08:05
Расследования 18.10.2024 08:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 19:21
Расследования 17.10.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 18:58
Расследования 17.10.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 18:02
Расследования 17.10.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 17:21
Расследования 17.10.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 14:42
Расследования 17.10.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 12:47
Расследования 17.10.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 11:06
Расследования 17.10.2024 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:55
Под Волгоградом 41-летнего педофила отправили в колонию на 15 летСмотреть фотографии
12:30
Рыба в магазинах Волгограда подорожает до конца года на 20%Смотреть фотографии
12:09
Зазевавшийся водитель иномарки протаранил «ГАЗель» в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Daewoo Nexia с трупом внутри выловили из Ахтубы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
3,8 млн тонн зерновых и 670 тыс. тонн овощей собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде эвакуировали покупателей «Ленты»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Женский «Спартак» добыл две победы в родном бассейнеСмотреть фотографии
10:16
Пассажир иномарки погиб в ДТП с «Нивой» на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Под Волгоградом в ДТП с собакой у внедорожника оторвало задний мостСмотреть фотографии
09:55
Волгоградская область поднялась в рейтинге доходов населения до 63-го местаСмотреть фотографии
09:31
Понедельник начался с жесткой аварии на Второй продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
В Волгограде простятся с известным тренером по легкой атлетике Валерием ТарановымСмотреть фотографии
08:27
Волгоградское УФАС обнаружило 5 незаконных рекламных щитовСмотреть фотографии
07:52
«Респект и пять баллов»: в Волгограде завершился трехдневный турнир по баскетболу «Лига Титаны»Смотреть фотографии
21:36
Инкассаторская машина перевернулась в Волжском в результате ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
В Волгограде УК продолжают «морозиться» в ответ на жалобы жителейСмотреть фотографии
19:49
Опасная болезнь у коров выявлена в двух селах под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:47
Вандалы повредили настил над укрытым на зиму фонтаном в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:59
Автомобилист снял на видео отремонтированную клочками дорогу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
«Не ориентируется в пространстве»: в Иловле пропала глухонемая женщина в шлепанцахСмотреть фотографии
13:38
Дело почти решенное: жителям Волгоградской области разрешат уйти в лесСмотреть фотографии
13:00
Программу капремонта в Волгоградской области перекроят с учетом аварийных домов и новостроекСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области селянка-«инвестор» влезла в кредитную кабалуСмотреть фотографии
11:25
Посмотрите наверх: волгоградцам советуют вглядеться в созвездия Змееносца и ТельцаСмотреть фотографии
10:16
Волгоград, которого больше нет: фотограф Геннадий Гуляев показал уникальные снимки из прошлогоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде кроссовер сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:18
Появились подробности смертельного ДТП на «танцующем» мосту под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:45
Памятник жителям Сталинграда не признали выявленным объектом культурного наследияСмотреть фотографии
08:15
Главный тренер «КАМАЗа» поставил «большой-большой неуд» за поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:00
Холодный фронт удерживает туманы и дожди в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 