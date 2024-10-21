Понедельник начался с жесткой аварии на Второй продольной в Волгограде





Сегодня утром, 21 октября, в Советском районе Волгограда произошла авария с участием мотоцикла и микроавтобуса. Как сообщили V102.RU в региональном главке, жесткое столкновение случилось на перекрестке проспекта Университетский и улицы Казахская. Момент аварии запечатлела камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель, управляя не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с микроавтобусом. Мотоциклист доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области