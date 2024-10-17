Депутаты Госдумы ввели штрафы за пропаганду чайлдфри

Депутаты Государственной думы сегодня, 17 октября, приняли в первом чтении законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола, сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму.

– Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, – написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

За пропаганду чайлдфри предусмотрены серьезные штрафы: от 50 до 400 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 800 тысяч – для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн рублей – для юридических. Иностранные граждане будут наказываться штрафом от 50 тысяч рублей до выдворения за пределы России.

Спикер Госдумы, впрочем, подчеркнул, что за отказ рожать детей наказывать женщин не будут.

– Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе, – заявил председатель ГД.