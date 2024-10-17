Федеральные новости

Депутаты Госдумы ввели штрафы за пропаганду чайлдфри

Федеральные новости 17.10.2024 15:13
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17.10.2024 15:13


Депутаты Государственной думы сегодня, 17 октября, приняли в первом чтении законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола, сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму. 

– Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, – написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

За пропаганду чайлдфри  предусмотрены серьезные штрафы: от 50 до 400 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 800 тысяч – для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн рублей – для юридических. Иностранные граждане будут наказываться штрафом от 50 тысяч рублей до выдворения за пределы России. 

Спикер Госдумы, впрочем, подчеркнул, что за отказ рожать детей наказывать женщин не будут. 

Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе, – заявил председатель ГД.


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