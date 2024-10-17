Пять неисправных авто сгорели рядом с пунктом ТО в Михайловке

Гаражный бокс с 5 автомобилями сгорел в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в кирпичном строении поступило на пульт оперативного дежурного накануне в 21.18.
- Горели автотранспортные средства в количестве 5 единиц и обрешетка кровли на площади 400 кв. м., - рассказали в оперативном ведомстве.
Пожар удалось ликвидировать через два часа после поступления вызова – в 23.18. Погибших и пострадавших нет.
По данным информагентства, пожар произошел на улице Восточной, на которой, согласно открытым источникам, расположены пункт техобслуживания и автоколонна №1297.
- В гараже сгорели запчасти и инструмент, а также пять неисправных транспортных средств: «ВАЗ-2121» («Нива»), Neoplan, «Москвич М-2140», бортовая «ГАЗель» и микроавтобус «Соболь Баргузин», - сообщил V102.RU собственный источник.
Причина пожара устанавливается.
Фото: V102.RU (архив)