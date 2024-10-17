Пять неисправных авто сгорели рядом с пунктом ТО в Михайловке

Гаражный бокс с 5 автомобилями сгорел в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в кирпичном строении поступило на пульт оперативного дежурного накануне в 21.18.

- Горели автотранспортные средства в количестве 5 единиц и обрешетка кровли на площади 400 кв. м., - рассказали в оперативном ведомстве.

Пожар удалось ликвидировать через два часа после поступления вызова – в 23.18. Погибших и пострадавших нет.

По данным информагентства, пожар произошел на улице Восточной, на которой, согласно открытым источникам, расположены пункт техобслуживания и автоколонна №1297.

- В гараже сгорели запчасти и инструмент, а также пять неисправных транспортных средств: «ВАЗ-2121» («Нива»), Neoplan, «Москвич М-2140», бортовая «ГАЗель» и микроавтобус «Соболь Баргузин», - сообщил V102.RU собственный источник.

Причина пожара устанавливается.

Фото: V102.RU (архив)