Приговор водителю КАМАЗа Шарабутдину Насруллаеву, по вине которого зимой прошлого года погибли три пассажира маршрутки в Волгограде, не претерпел изменений в кассационной инстанции, передает V102.RU.

Гособвинение, напомним, настаивало на наказании в размере 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, но водителю дали такой срок лишь в колонии-поселении. Защита и вовсе просила снизить наказание Насруллаеву и уменьшить взысканную судом в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

- Кассационная инстанция, с учетом позиция прокуратуры, оставила постановленные по делу судебные акты без изменения, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Таким образом, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре подтвердил законность ранее вынесенного приговора.

Насруллаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожность смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью). На момент совершения ДТП ему было 19 лет.

Смертельная авария, которая вызвала в Волгограде шок, произошла 18 января 2023 года. Тогда КАМАЗ с прицепом, груженный зерном, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Peugeot. От полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры маршрутного такси в возрасте 12, 56 и 76 лет. Их тела были разбросаны по дороге. Несовершеннолетним пассажирам в возрасте 4, 12 и 14 лет причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель грузовика полностью признал вину. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области