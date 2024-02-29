Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор водителю КАМАЗа, который получил 6 лет в колонии-поселении за смертельное ДТП с маршруткой, в котором погибли три человека. Об этом V102.RU сообщили в Кировском районном суде.

Напомним, 18 января 2023 года КАМАЗ с прицепом, груженный зерном, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Peugeot. От полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры маршрутного такси в возрасте 12, 56 и 76 лет. Их тела были разбросаны по дороге. Несовершеннолетним пассажирам в возрасте 4, 12 и 14 лет причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель грузовика полностью признал вину.

Кировский районный суд Волгограда 2 октября 2023 года приговорил 20-летнего водителя по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью) к 6 годам колонии-поселения. Ему также было запрещено в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Гособвинение, которое настаивало на наказании в виде 6 лет колонии общего режима, назвало приговор мягким и заявило, что будет его обжаловать.

Видео последствий смертельного ДТП от ГУ МВД России по Волгоградской области