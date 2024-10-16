Экология

Берег Волгоградского водохранилища вместо песка засыпали битым кирпичом

Экология 16.10.2024 06:38
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16.10.2024 06:38


Инспекторы Росприроднадзора пресекли дальнейшее загрязнение водоохраной зоны Волгоградского водохранилища отходами от сноса зданий, передает V102.RU. По данным природоохранного ведомства, жалоба на превращение в свалку прилагающей к водоему территории поступила от жителей.

- При проведении проверки зафиксировали размещение лома кирпича в районе села Золотого Саратовской области, - рассказали в Росприроднадзоре. - У участка, на котором произошло нарушение, два собственника. Обязали владельцев устранить свалку в течение 60 дней.

Село Золотое располагается на правом берегу Волги в 68 километрах к югу от Саратова. От Волгограда до этого населенного пункта свыше 300 км. 

Фото: Росприроднадзор / t.me

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