Бородачей, избивших участника СВО, отправили в СИЗО под Волгоградом

Волжский городской суд сегодня заключил под стражу двоих мужчин, которые 22 сентября избили на улице участника СВО и его приятеля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, подозреваемые в хулиганстве помещены в СИЗО до 13 декабря текущего года.





– По версии следствия, Разаков и Ларичкин, пользуясь малозначительным поводом, поочередно нанесли проходящим мимо К. и Б. не менее 10 ударов кулаками в область головы, а также ногами в область туловища, причинив тем самым потерпевшим телесные повреждения в виде ушибов и кровоподтеков, – прокомментировали в пресс-службе. – Вместе с тем, как установлено следствием, один из потерпевших был участником специальной военной операции.





Напомним, что уголовное дело по факту избиения мужчин расследуется в настоящее время по ч. 2 ст. 213 УК РФ следственными органами СУ СК России по Волгоградской области. Примечательно, что в полицию пострадавшие не обращались, а инцидент получил широкую огласку после публикации видео с избиением в Сети.

Накануне злоумышленники были задержаны. На видеокадрах, опубликованным в телеграм-каналах, они принесли извинения. Разаков заявил, что готов отправиться в зону СВО.