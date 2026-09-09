Волгоградец вытащил гигантскую щуку у Центральной набережной





Волгоградцу Руслану Зейналову улыбнулась удача на рыбалке. Как рассказал ИА «Высота 102» мужчина, сегодня, 9 сентября, он блеснил с лодки практически у Центральной набережной. Однако близость к берегу не помешала ему поймать 7-килограммовую щуку.

- В 8-30 ч. она мощно атаковала воблер с заглублением около 1,5 метра. Резкий удар, напряженная борьба – и вот долгожданный трофей уже в руках! – делится непередаваемыми эмоциями удачливый рыбак.



Руслан доволен началом сезона.



- Волга продолжает удивлять! – делится он.





