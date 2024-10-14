Расследования

СК завел дело после избиения участника СВО под Волгоградом

Расследования 14.10.2024 12:16
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14.10.2024 12:16


В Волжском Волгоградской области возбуждено дело по факту избиения участника СВО бородатыми хулиганами. Как сообщает V102.RU, теперь им грозит до 7 лет лишения свободы. 

Как сообщалось ранее, видеоролик с избиением широко распространили в минувшие выходные телеграм-каналы. После задержания предполагаемых хулиганов выяснилось, что инцидент произошел еще 22 сентября возле дома № 3 по улице Скрипки в городе-спутнике. После появления ролика председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства.

- По данному факту незамедлительно была организована проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). С их участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, - уточнили в СУ СКР по Волгоградской области.

Свою вину злоумышленники полностью признали.

Напомним, в Сети после задержания также появился видеоролик, на котором хулиганы раскаялись в содеянном и заявили, что положительно относятся к проведению специальной военной операции и готовы в случае необходимости повторить путь героя. 

Скриншот: Жесть Волжского / t.me

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