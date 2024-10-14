



В городе Волжском Волгоградской области задержали двух хулиганов, избивших участника СВО. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, подозреваемые доставлены в подразделение полиции.

Как ранее сообщалось информагентством, видео с избиением появилось накануне в местных телеграм-каналах. На нем двое неизвестных мужчин в 28-м микрорайоне города-спутника возле подъезда жилого дома после недолгой словесной перепалки жестоко избилил местных жителей.





Полиции удалось выяснить, что инцидент произошел 22 сентября этого года. При этом каких-либо обращений в правоохранительные органы по данному факту не поступало.

- Сотрудниками полиции изучены все обстоятельства. Личности участников конфликта установлены, они доставлены в подразделение полиции. Следственными органами возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте, - уточнили в пресс-службе регионального главка.

Сегодня в Сети появились кадры, на которых зачинщики конфликта извиняются за совершенное. Один из задержанных, более того, заявил, что положительно относится к проведению специальной военной операции и даже готов в случае необходимости повторить путь героя.

– Находясь возле первого подъезда дома №3 по улице Скрипки города Волжского совместно со своим товарищем Никитой, ввиду внезапно возникшей личной неприязни, избили двоих мужчин, которые проходили мимо нас. О том, что они являлись участниками специальной военной операции, не знали. К проведению СВО я отношусь положительно и в случае необходимости готов отправиться в зону боевых действий, – заявил один из хулиганов.

Напомним, после распространения видеоролика председатель Следственного комитета Александр Бастыркин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства.

В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», материалы по факту инцидента переданы в следственные органы СУ СК России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области; Видео: Бутылка / t.me