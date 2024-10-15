«Пытались согреться»: названа возможная причина гибели двух человек на пожаре под Волгоградом





Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины при пожаре в селе Белокаменка Старополтавского района. Как сообщает ИА «Высота 102», в качестве возможной причины трагического происшествия следователи рассматривают неисправную работу электроприборов, с помощью которых сельчане пытались согреться.

– Возгорание произошло накануне, 14 октября, в деревянном доме на ул. Волжской. В результате пожара не газифицированный дом выгорел полностью, – уточнила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожная эксплуатация приборов отопления – предположительно, электрообогревателя. Очаг возгорания был обнаружен внутри дома.

Напомним, в ГУ МЧС России по Волгоградской области ранее сообщили ИА «Высота 102» о том, что на ликвидацию пожара потребовалось более трех часов.

Известно, что в результате происшествия хозяйка дома и ее сожитель обгорели полностью.

В ГУ МЧС России и СУ СК России по Волгоградской области жителям региона напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, газового и печного отопления в осенне-зимний период. Ежегодно с наступлением холодов в Волгоградской области увеличивается количество пожаров, в результате которых гибнут люди.

Ни в коем случае не оставляйте наедине с обогревательными приборами детей.