Спорт

«Парни, вы сами не хотите забивать?» Денис Бояринцев объяснился за ничью с хабаровским СКА

Спорт 14.10.2024 05:21
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14.10.2024 05:21


Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 13 октября, на пресс-конференции подвел итоги матча 14-го тура Первой лиги, в котором волгоградцы на домашней арене сыграли вничью с хабаровским СКА со счетом 1:1, сообщает V102.RU.
 
Наставник сине-голубых призвал своих подопечных больше бить по воротам.
- Опять эти ничейные результаты. Никак мы не перевесим чашу весов в свою пользу. Неплохой первый тайм получился. Были моменты. К сожалению, больше работал наш левый фланг. Тюрин, Семёнов, Мальцев туда лез. Доставки были хорошие, подачи с фланга. Справа, конечно, мы в меньшей степени поработали в первом тайме. Во второй половине, думаю, обе команды сбились на совсем простой футбол. Упростили и мы, и Хабаровск, поэтому моментов совсем мало возникало. У СКА был один момент, я так помню. И у нас был шанс — Миша Агеев срезал, чуть-чуть не попал в ворота. А так, были неплохие подступы. Но опять же говорю — у нас все упирается в исполнительское мастерство. Уже какой матч мы играем. Сегодня, может, было меньше моментов, чем с «Аланией» и «Черноморцем». Но в итоге упирается все в конечную фазу. Сделать последнюю передачу, создать себе ситуацию, чтобы пробить по воротам. Начинаешь кричать Морозову, он развернулся и пробил. И сразу опасный удар получился. Я ребятам говорю: «Парни, вы сами не хотите голы забивать?». Для этого надо бить по воротам. И фланги работают, а получается, что Касимов подаёт, Тюрин подаёт во втором тайме, но совсем большое количество брака. Конечно, мы так никогда не забьем сопернику гол. Хотя над этими компонентами работаем в тренировочном процессе. Мое мнение, что все упирается в индивидуальное мастерство. Его очень тяжело развивать в зрелом возрасте у ребят, — заявил специалист.
 
Главный тренер «Ротора» считает, что ничья справедлива.
- А так, надо быть объективным, результат по игре. Мы сегодня забили хороший и трудовой гол после комбинации, очередной раз вскрывая правый фланг соперника. Самый главный минус — мы взяли и отдали инициативу. Три-четыре минуты перестали играть в тот футбол, в который играли до забитого мяча. На какие-то пять минут сели низко, придумали себе угловой и получили с него еще. У нас сегодня многое получилось, но на стандарте опять мы не доработали, - прокомментировал ход встречи на «Волгоград Арене» Денис Бояринцев.   
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)
 


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