Экология

Кассация признала незаконным захват земли в акватории пруда под Волгоградом

Экология 11.10.2024 19:05
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11.10.2024 19:05


Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение о возвращении в собственность государства 80 га земли водного фонда и общего пользования в Волгоградской области. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Напомним, что еще осенью 2023 года надзорному органу удалось предотвратить увод земель водного фонда и общего пользования из государственной собственности. В ходе проверки вскрылось, что в Городищенском районе незаконно сформированы земельные участки площадью около 80 га, расположенные в акватории пруда Грачевский на реке Грачи. Это могло повлечь вовлечение участков в хозяйственный оборот, а также нарушение режима их использования.

Прокурор обратился с иском в Городищенский районный суд, который признал формирование земельных участков незаконным. Согласно судебному решению, сформированные участки должны быть сняты с государственного кадастрового учета, а сведения о них в ЕГРН аннулированы.

Однако решение было обжаловано в апелляционной, а теперь и в кассационной инстанциях.

- Определением Четвертого кассационного суда решение Городищенского районного суда Волгоградской области, апелляционное определение Волгоградского областного суда решение суда оставлено в силе, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Формирование участков признано незаконным, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Фото из архива V102.RU

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