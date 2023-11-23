Под Волгоградом пресекли захват земли в акватории пруда на реке Грачи

В Волгоградской области удалось предотвратить увод земель водного фонда и общего пользования из государственной собственности, сообщили V102.RU в Волгоградской природоохранной прокуратуре.

В ходе проверки соблюдения земельного и водного законодательства было установлено, что в акватории пруда Грачевский на реке Грачи в Городищенском районе были незаконно сформированы земельные участки площадью около 80 га.

Таким образом, как пояснили в надзорном ведомстве, это бы привело к выводу земель водного фонда в хозяйственный оборот с нарушением режима их использования.

Прокурор обратился с иском в Городищенский районный суд, который признал формирование земельных участков незаконным. Согласно судебному решению, сформированные участки должны быть сняты с государственного кадастрового учета, а сведения о них в ЕГРН аннулированы.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом РФ и водным законодательством. Земли водного фонда располагаются вокруг водных объектов – рек, озер, морей и водохранилищ. Перевод земель водного фонда в другую категорию, согласно законодательству, допускается лишь в единичных случаях.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

Фото из архива ИА «Высота 102»