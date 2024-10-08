Мэра Саратова Мокроусову досрочно и в тишине проводили в отставку





В Саратове сегодня, 8 октября, досрочно отправили в отставку мэра города Ладу Мокроусову. Вопрос об увольнении главы города с поста рассмотрели на внеочередном заседании саратовские депутаты. Голосование, сообщает ИА «СарИнформ», прошло в тишине – вопросов у депутатов не возникло.

– 6 сентября Мокроусова ушла на больничный, а 4 октября написала заявление об увольнении, – уточняют саратовские журналисты. – Полномочия главы города теперь исполняет Павел Сурков.

За отставку Мокроусовой депутаты проголосовали единогласно. Сама теперь уже экс-мэр города на заседание не явилась.

Фото: © sarinform.ru