В Волгограде на Тулака в автобус №55 вписалась легковушка





7 октября в Советском районе Волгограда произошло ДТП рейсового автобуса №55 и иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась около полудня на пересечении ул. Авиаторской и ул. Туркменской.





Судя по видео, снятому очевидцами, стоящий на остановке «Тулака» автобус №55 протаранил автомобиль BMW. Иномарка влетела в заднюю часть автобуса. При этом на кадрах также видео второй автомобиль иностранного производства, который, вероятно, является третьим участником ДТП.

Отметим, в настоящее время на месте аварии осложнён проезд автомобильного транспорта. Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Фото и видео: Волгоград / t.me