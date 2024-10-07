Под Волгоградом поджигателя камыша «застукали» видеокамеры











Во Фролово Волгоградской области видеокамеры, установленные на частном доме, зафиксировали, как молодой человек устроил пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики, происшествие случилось 4 октября на улице Садовая, 64. Во Фролово Волгоградской области видеокамеры, установленные на частном доме, зафиксировали, как молодой человек устроил пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики, происшествие случилось 4 октября на улице Садовая, 64.

На кадрах видно, как парень сначала проходит мимо камышовых зарослей около гаражей, затем возвращается к ним, наклоняется, производит какие-то действия, и быстро уходит. Однако через некоторое время снова возвращается, после чего на этом месте появляется дымок, который уже через несколько минут превращается в яркое пламя. На кадрах видно, как парень сначала проходит мимо камышовых зарослей около гаражей, затем возвращается к ним, наклоняется, производит какие-то действия, и быстро уходит. Однако через некоторое время снова возвращается, после чего на этом месте появляется дымок, который уже через несколько минут превращается в яркое пламя.

К счастью, жители вовремя увидели пожар и сообщили в МЧС, сотрудники которого быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь. К счастью, жители вовремя увидели пожар и сообщили в МЧС, сотрудники которого быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.

Возмущенные жители Фролово надеются, что поджигатель будет найден и наказан. Ведь, судя по видео, пироман сделал это ради развлечения. При этом пламя могло перекинуться с камыша на расположенные рядом частные дома. Возмущенные жители Фролово надеются, что поджигатель будет найден и наказан. Ведь, судя по видео, пироман сделал это ради развлечения. При этом пламя могло перекинуться с камыша на расположенные рядом частные дома.

Напомним, в конце июня во Фролово произошел крупный пожар на площадке временного накопления отходов. Как выяснилось, группа подростков с помощью разведенных костров добывала там металл, обжигая найденные кабели. Их удалось вычислить. Поджигатели после этого публично извинились за свои необдуманные действия. Напомним, в конце июня во Фролово произошел крупный пожар на площадке временного накопления отходов. Как выяснилось, группа подростков с помощью разведенных костров добывала там металл, обжигая найденные кабели. Их удалось вычислить. Поджигатели после этого публично извинились за свои необдуманные действия.

Видео https://vk.com/officialfrolovo_new



