Под Волгоградом поджигателя камыша «застукали» видеокамеры

Происшествия 07.10.2024 12:15
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07.10.2024 12:15
Во Фролово Волгоградской области видеокамеры, установленные на частном доме, зафиксировали, как молодой человек устроил пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики, происшествие случилось 4 октября на улице Садовая, 64.
На кадрах видно, как парень сначала проходит мимо камышовых зарослей около гаражей, затем возвращается к ним, наклоняется, производит какие-то действия, и быстро уходит. Однако через некоторое время снова возвращается, после чего на этом месте появляется дымок, который уже через несколько минут превращается в яркое пламя.
К счастью, жители вовремя увидели пожар и сообщили в МЧС, сотрудники которого быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.
Возмущенные жители Фролово надеются, что поджигатель будет найден и наказан. Ведь, судя по видео, пироман сделал это ради развлечения. При этом пламя могло перекинуться с камыша на расположенные рядом частные дома.
Напомним, в конце июня во Фролово произошел крупный пожар на площадке временного накопления отходов. Как выяснилось, группа подростков с помощью разведенных костров добывала там металл, обжигая найденные кабели. Их удалось вычислить. Поджигатели после этого публично извинились за свои необдуманные действия.
Видео https://vk.com/officialfrolovo_new
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