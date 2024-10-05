



Ватерполисты «Спартака» сегодня, 5 октября, потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Красно-белые в матче второго тура, проходящего в Волгограде в бассейне на Семи ветрах, уступили казанскому «КОС-Синтезу» со счетом 7:11, сообщает V102.RU.









Напомним, спартаковцы на первом этапе турнира на прошлой неделе выиграли все пять матчей в подмосковной Рузе. После стартового отрезка в общей турнирной таблице волгоградцы делили первое-второе места с астраханским «Динамо-СШОР», которое также прошло первый тур без осечек. На счету обеих команд было по 15 очков. А вот «КОС-Синтез» в домашних матчах заработал на три балла меньше своих прямых конкурентов, расположившись на третьей позиции.Второй тур соревнований начался накануне, 4 октября. Волгоградский клуб в домашнем бассейне не оставил шансов сборной Казахстана, которая включена в состав участников чемпионата с этого года, разгромив гостей со счетом 22:3. А коллектив из Татарстана уверенно разобрался со столичным клубом «Восток-2», обыграв москвичей со счетом 21:6. Можно сказать, что разминка перед очным противостоянием финалистов прошлого национального чемпионата удалась и волгоградцам, и казанцам.Но старт сегодняшней встречи с главным конкурентом за чемпионский титул и самым принципиальным соперником у красно-белых совсем не получился. Первый период подопечные Владимира Карабутова, можно сказать, провалили. Хозяева ни разу не реализовали свои комбинации. Несколько разыгранных атак не были завершены даже осмысленными и опасными бросками. А вот «Синтез» забросил три безответных мяча по итогам восьмиминутки. В составе действующих чемпионов России в большинстве отличились Эмиль Зиннуров и Никита Деревянкин, а за полторы минуты до перерыва счет до крупного довел Роман Шепелев. При этом гости могли обеспечить себе большее преимущество, но спартаковскую команду несколько раз выручил голкипер Пётр Федотов.В середине второй четверти увеличил отрыв экс-игрок «Спартака» Арслан Закиров. Лишь после этого красно-белые забросили свой первый мяч. Автором результативного действия стал Сергей Буланаев. Однако развить успех волгоградцам не удалось. Арслан Закиров и еще один бывший ватерполист «Спартака» Адель Латыпов поразили ворота Петра Федотова. При этом за пару секунд до большого перерыва во второй раз отличились хозяева. Точное попадание записал на свой счет Тимур Шайхутдинов, реализовавший численное преимущество. Но результат к середине матча все равно был в пользу «КОС-Синтеза» — 6:2.В третьем периоде подшефные Владимира Карабутова приблизились к оппонентам на два мяча. Кирилл Носаев и Степан Андрюков переиграли казанского вратаря Игоря Чиркова. К сожалению, команда из Татарстана сегодня чувствовала себя по-хозяйски на волгоградской арене. К заключительному перерыву гости снова завладели игровой инициативой и лидерством со счетом 9:4.В четвертой восьмиминутке гости забросили дважды — отличились Артём Одинцов и Сергей Лисунов. Только в самой концовке принципиального противостояния красно-белые отметились голами престижа, которые оформили Роман Усов и Степан Андрюков, забросивший по итогам контратаки за две секунды до финальной сирены. Сегодняшняя победа казанского клуба со счетом 11:7 оказалась вполне заслуженной, исходя из сценария игры.Завтра, 6 октября, «Спартак» проведет последний матч второго тура чемпионата в родном бассейне. Красно-белые постараются реабилитироваться за первое поражение в сезоне во встрече с дублирующим составом «КОС-Синтеза». Начало поединка в 13-00 ч.