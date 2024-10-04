Происшествия

Следователи на месте: в Волгограде теплоход врезался в буксир на Волге

Происшествия 04.10.2024 14:17
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04.10.2024 14:17


В Волгограде неподалеку от «танцующего» моста в акватории Волги теплоход протаранил буксир. Как сообщает V102.RU со ссылкой на следственный отдел Западного МСУТ СК, инцидент случился накануне вечером на 2574 километре Волги. 

Предварительно установлено, что теплоход, выполняя маневр по обороту, совершил навал на другое судно. В результате происшествия на буксире образовались механические повреждения.


- Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Устанавливается размер причиненного ущерба, - уточнили в ведомстве. 

Организована доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России

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