Происшествия

Водители двух автобусов в Волгограде отправили в больницу троих пассажирок

Происшествия 03.10.2024 09:42
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03.10.2024 09:42


В Волгограде за день 2 октября произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102»  со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате дорожных инцидентов помощь врачей потребовалась троим женщинам. 

Первое ДТП произошло утром в Центральном районе Волгограда с участием автобуса №77. 

По предварительной информации, в 11.55 водитель автобуса напротив дома №104 по ул. Рокоссовского допустил падение в салоне двух пассажирок. В результате ДТП женщины доставлены в медучреждение, – сообщили в главке. 

Второе происшествие зафиксировано в Краснооктябрьском районе вечером. 

В 21.00 в автобусе, следовавшем по по ул. Алехина, произошло падение в салоне пассажирки. В результате ДТП пострадавшая доставлена в больницу, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД.  

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