Водители двух автобусов в Волгограде отправили в больницу троих пассажирок





В Волгограде за день 2 октября произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате дорожных инцидентов помощь врачей потребовалась троим женщинам.

Первое ДТП произошло утром в Центральном районе Волгограда с участием автобуса №77.

– По предварительной информации, в 11.55 водитель автобуса напротив дома №104 по ул. Рокоссовского допустил падение в салоне двух пассажирок. В результате ДТП женщины доставлены в медучреждение, – сообщили в главке.

Второе происшествие зафиксировано в Краснооктябрьском районе вечером.

– В 21.00 в автобусе, следовавшем по по ул. Алехина, произошло падение в салоне пассажирки. В результате ДТП пострадавшая доставлена в больницу, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД.