АИ-98 подорожал в Волгоградской области еще на 30 копеек

Экономика 03.10.2024 09:29
0
03.10.2024 09:29
Бензин АИ-98 продолжает дорожать в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за минувшую неделю он прибавил в цене еще 30 копеек. Теперь литр этого вида автомобильного топлива стоит 75,94 рубля – до очередной психологической отметки в 80 рублей осталось совсем немного. Но, учитывая, что АИ-98 дорожал гигантскими темами, даже до 2,5 рубля в неделю, то можно с уверенностью сказать, что до этого момента остались считанные дни.
При этом остальные виды автомобильного топлива на прошедшей неделе остались на прежней ценовой планке. АИ-92 стоит в среднем 53,77 рубля, АИ-95 – 59,89, а дизтопливо – 64,14 рубля.
Волгоградстат: в регионе подешевели «макарошки», лук и гречка03.10.2024 11:10
Экономика 03.10.2024 11:10
Волгоград занял 71-е место в рейтинге зарплат среди 100 городов30.09.2024 12:22
Экономика 30.09.2024 12:22
Волгоградские предприятия освоили рекордный объем инвестиций30.09.2024 09:59
Экономика 30.09.2024 09:59
Росстат: среднедушевые доходы волгоградцев выросли до 38551 рубля29.09.2024 21:25
Экономика 29.09.2024 21:25
В волгоградских «Пятерочках» и «Магнитах» проверят цены на социальные продукты27.09.2024 20:44
Экономика 27.09.2024 20:44
Будем ходить пешком? С 1 октября утилизационный сбор для иномарок поднимут на 70-80%27.09.2024 19:16
Экономика 27.09.2024 19:16
Сады Придонья приняли участие в юбилейных мероприятиях ВолГАУ27.09.2024 15:41 Реклама
Экономика 27.09.2024 15:41 Реклама
Росстат: работодатели задолжали волгоградцам 7,7 млн рублей27.09.2024 13:18
Экономика 27.09.2024 13:18
Главы налоговых органов БРИКС учредят Форум налоговых служб стран объединения26.09.2024 21:15
Экономика 26.09.2024 21:15
Баранина и огурцы возглавили топ самой подорожавшей еды в Волгограде26.09.2024 11:40
Экономика 26.09.2024 11:40
Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по количеству высокопроизводительных рабочих мест26.09.2024 09:57
Экономика 26.09.2024 09:57
Цены на бензин в Волгоградской области снова не «усидели» на месте26.09.2024 09:36
Экономика 26.09.2024 09:36
Волгоградцам назвали топ профессий будущего25.09.2024 06:47
Экономика 25.09.2024 06:47
«Каустик» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса по охране труда20.09.2024 15:31
Экономика 20.09.2024 15:31
Железнодорожники затормозили инфляцию в Волгоградской области20.09.2024 06:25
Экономика 20.09.2024 06:25