Экономика

АИ-98 подорожал в Волгоградской области еще на 30 копеек

Экономика 03.10.2024 09:29
0
03.10.2024 09:29


Бензин АИ-98 продолжает дорожать в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за минувшую неделю он прибавил в цене еще 30 копеек. Теперь литр этого вида автомобильного топлива стоит 75,94 рубля – до очередной психологической отметки в 80 рублей осталось совсем немного. Но, учитывая, что АИ-98 дорожал гигантскими темами, даже до 2,5 рубля в неделю, то можно с уверенностью сказать, что до этого момента остались считанные дни. 
При этом остальные виды автомобильного топлива на прошедшей неделе остались на прежней ценовой планке. АИ-92 стоит в среднем 53,77 рубля, АИ-95 – 59,89, а дизтопливо – 64,14 рубля. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.10.2024 11:10
Экономика 03.10.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2024 12:22
Экономика 30.09.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2024 09:59
Экономика 30.09.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2024 21:25
Экономика 29.09.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2024 20:44
Экономика 27.09.2024 20:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2024 19:16
Экономика 27.09.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2024 15:41 Реклама
Экономика 27.09.2024 15:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2024 13:18
Экономика 27.09.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2024 21:15
Экономика 26.09.2024 21:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2024 11:40
Экономика 26.09.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2024 09:57
Экономика 26.09.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2024 09:36
Экономика 26.09.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2024 06:47
Экономика 25.09.2024 06:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.09.2024 15:31
Экономика 20.09.2024 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.09.2024 06:25
Экономика 20.09.2024 06:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
Волгоградцев призывают опустошить копилкиСмотреть фотографии
11:10
Волгоградстат: в регионе подешевели «макарошки», лук и гречкаСмотреть фотографии
10:52
В соседнем с Волгоградской областью регионе создают службу слежения за БПЛАСмотреть фотографии
10:45
В Волжском задержали грабителя за похищение женских цепочекСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде осудят протаранившего легковушку водителя автобуса №79Смотреть фотографии
09:50
«Будет, где воды набрать»: в Котово перед холодами открыли фонтанСмотреть фотографии
09:42
Водители двух автобусов в Волгограде отправили в больницу троих пассажирокСмотреть фотографии
09:29
АИ-98 подорожал в Волгоградской области еще на 30 копеекСмотреть фотографии
09:09
Конфискованный лес и мышеловки передали в зону СВО таможенникиСмотреть фотографии
08:40
Под Волгоградом 73-летний пенсионер погиб с сигаретой в постелиСмотреть фотографии
08:24
Рейс Волгоград-Москва задержали в аэропорту из-за ограниченийСмотреть фотографии
08:05
Сжегшего Коран и осужденного в Грозном Журавеля обвинили в измене государствуСмотреть фотографии
06:51
В Волгоградской области осенняя засуха продлится до конца октябряСмотреть фотографии
21:58
Урюпинск на 20 минут остался без светаСмотреть фотографии
21:36
Матч-открытие новой «Динамо Арены» пройдет в Волгограде 3 октябряСмотреть фотографии
21:02
В Волжском электросамокатчик убежал после ДТП с машинойСмотреть фотографии
20:33
Волгоградские врачи спасли женщину с опасной формой беременностиСмотреть фотографии
19:56
Ушедшего из дома подростка нашли в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:25
РФС отказал в выплате премиальных экс-футболистам «Ротора»Смотреть фотографии
19:25
Потерпевшие по делу Ивана Геля выступили против судебного процесса в ИловлеСмотреть фотографии
18:22
Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на СолнцеСмотреть фотографии
17:40
В МВД опровергли дикий фейк о теракте в школе города КотовоСмотреть фотографии
17:18
Андрей Бочаров после отпуска провел встречу с белорусскими журналистамиСмотреть фотографии
17:02
Пенсионеры выбирают онлайн-знакомства, а не приложения для здоровьяСмотреть фотографии
16:38
Подросток из Камышина «продала» ребенку персонажа игры за 150 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:28
Два раза в одну воронку? Власти Волгограда «потеряли» дороги в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
16:11
Вступил в силу закон об освобождении подсудимых, подписавших контрактСмотреть фотографии
16:03
Виновнику гибели подростка в ДТП под Волгоградом грозит до 12 летСмотреть фотографии
15:38
Водитель-«психопат» заплатит 77 тысячи за эмоциональную выходку на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:09
ВТЗ стал лидером в командном зачете на юбилейном форуме ТМК «Горизонты»Смотреть фотографии
 