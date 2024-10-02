Волгоградские врачи спасли женщину с опасной формой беременности





Врачи Волгоградского областного перинатального центра №2 провели сложную операцию, которая позволила молодой женщине испытать в будущем счастье материнства. Как рассказали v102.ru в облздраве, в перинатальный центр с гинекологическими проблемами обратилась 28-летняя волгоградка, у которой диагностировали шеечную беременность. Это одна из самых редких – случается в 0,1-0,4% всех случаев внематочной беременности – и опасных патологий беременности, которая грозит сильным кровотечением. Врачи Волгоградского областного перинатального центра №2 провели сложную операцию, которая позволила молодой женщине испытать в будущем счастье материнства. Как рассказали v102.ru в облздраве, в перинатальный центр с гинекологическими проблемами обратилась 28-летняя волгоградка, у которой диагностировали шеечную беременность. Это одна из самых редких – случается в 0,1-0,4% всех случаев внематочной беременности – и опасных патологий беременности, которая грозит сильным кровотечением.

Как правило, при таком диагнозе женщинам приходится удалять матку. Но так как у пациентки еще не было детей, врачи решили помочь ей сохранить орган.После медикаментозной подготовки женщине сделали гистерорезектоскопическую операцию. Специальным электроножом врачи удалили плодное яйцо и часть ложа, с помощью коагулятора прижигали сосуды. Риск кровотечения был большой, но врачи справились - в результате проведенной операции женщине удалось сохранить матку. Пациентка уже выписалась со словами благодарности врачам, которые провели виртуозную операцию, сохранив ей жизнь и шанс стать мамой.