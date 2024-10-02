Полиция Волгограда задержала 14-летнюю школьницу за участие в преступной схеме





В Волгограде полицейские задержали 16-летнего жителя Тракторозаводского района и его 14-летнюю знакомую, которые помогали телефонным мошенникам в качестве курьеров. Как сообщает ИА «Высота 102», данные подростки стали самыми молодыми пособниками преступников и успели обобрать двоих пенсионерок на общую сумму 175 тысяч рублей.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, молодые люди через Интернет нашли объявление о заработке. Им нужно было забирать и переводить деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения забирать процент от перечисленных сумм.

- Собранные материалы проверки будут переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения по данному факту, - уточнили в региональном главке МВД.

Одновременно полицейские просят жителей Волгоградской области провести беседы с детьми и предупредить их об уголовной ответственности в случае таких «подработок».