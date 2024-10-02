Политика

Депутат от КПРФ получил право решающего голоса в волгоградском Избиркоме

Политика 02.10.2024 09:57
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02.10.2024 09:57


В Волгограде депутат Волгоградской областной думы, представляющий Коммунистическую партию РФ в парламенте, получил право решающего голоса в Избирательной комиссии региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу парламента, кандидатура Вячеслава Шаповалова одобрена комитетом по госстроительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике.

Отметим, депутат от КПРФ Вячеслав Шаповалов заменил в Избиркоме однопартийца Олега Дмитриева, который досрочно сложил полномочия. По закону вакантное место замещается представителем той же политической партии.

Избирательная комиссия Волгоградской области, напомним, состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половина из них назначается Волгоградской областной думой, другая половина – губернатором Волгоградской области. 

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы 

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