Депутат от КПРФ получил право решающего голоса в волгоградском Избиркоме





В Волгограде депутат Волгоградской областной думы, представляющий Коммунистическую партию РФ в парламенте, получил право решающего голоса в Избирательной комиссии региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу парламента, кандидатура Вячеслава Шаповалова одобрена комитетом по госстроительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике.

Отметим, депутат от КПРФ Вячеслав Шаповалов заменил в Избиркоме однопартийца Олега Дмитриева, который досрочно сложил полномочия. По закону вакантное место замещается представителем той же политической партии.

Избирательная комиссия Волгоградской области, напомним, состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половина из них назначается Волгоградской областной думой, другая половина – губернатором Волгоградской области.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы