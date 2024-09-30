Все силы волгоградского МЧС бросили на тушение ландшафтных пожаров

Все силы и средства ГУ МЧС России по Волгоградской области задействованы в ликвидации ландшафтных пожаров на территории региона. По сообщению ведомства, ситуация осложняется из-за жары и сильной ветровой нагрузки.

С официальным заявлением вечером 30 сентября выступил главный специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Роман Давыденко.

– На территории Волгоградской области увеличилось количество ландшафтных пожаров. Для ликвидации возгораний мобилизован весь пожарно-спасательный гарнизон региона. Главное управление МЧС России по Волгоградской области держит ситуацию на контроле, – сообщил представитель ГУ МЧС.





Напомним, днем 30 сентября сообщалось о крупном пожаре на севере Волгограда. Однако, несмотря на сложные погодные условия, пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

До настоящего момента остается неясной ситуация на острове Сарпинском в Кировском районе, жители которого еще около полудня сообщали о пожаре в СНТ "Мечта". В пресс-службе ГУ МЧС на данный момент на запрос журналистов не ответили. Меж тем, вечером в понедельник жители областного центра распространяли пугающие кадры – небо над Волгоградом заволокло густым дымом с острова.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области призывают жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности.