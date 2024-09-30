



В Волгограде жители всех районов наблюдают 30 сентября дым от пожара на острове Сарпинском. Порывами ветра на центр города, сообщают волгоградцы, несет и сильный запах гари. Фотографии со зловещими пейзажами читатели присылают в редакцию ИА «Высота 102».

Как ранее сообщалось информагентством, днем в понедельник на острове в Кировском районе Волгограда пожар охватил несколько домов в СНТ «Мечта» и подбирался к дачному массиву СНТ «Аврора». Ситуация осложнялась сильными порывами ветра.





Отметим, что в ГУ МЧС России по Волгоградской области на момент публикации пожар в Заволжье не комментировали. Запрос редакции находится в работе у пресс-службы ГУ МЧС.

Фото: читатели V102.RU