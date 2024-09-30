Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям провести проверку по обращению волгоградцев, рассказавших шокирующую историю семьи пропавшего без вести участника СВО. Как сообщает V102.RU, женщина с восемью детьми в настоящее время проживает в дачном домике на острове Сарпинский в СНТ «Аврора» в Волгограде. При этом жилище не оборудовано коммуникациями и не приспособлено к зимовке.

Пока следователи проводят проверку, редакция информагентства также выяснила подробности этой истории, которые рассказала V102.RU председатель СНТ «Аврора» Зоя Ивашова.

– Оксана Коваленко недавно купила домик в нашем СНТ. Раньше жила в Ольховском районе Волгоградской области. Она, ее сестренка-близняшка Кристина и брат Андрей – сироты. Кристине и Андрею от государства дали квартиры в Волгограде, а Оксане не повезло – вместо квартиры она получила развалюху в поселке Нежинский. У них с супругом Александром восемь детей – четыре мальчика и четыре девочки. Самому младшему – 3 месяца, самому старшему – 14 лет. В октябре прошлого года Александр ушел на СВО, подписав контракт с Министерством обороны. А в конце августа он пропал без вести. Оксана осталась в тяжелом положении – она получает только пособия на детей и 4 тысячи, которые ей платят за мужа, – пояснила Зоя Ивашова.

По словам председателя СНТ, из Ольховского района Оксана уехала из-за отсутствия нормальных условий в доме-развалюхе.

– Ей надо было топить печку, как она это бы делала, имея на руках еще грудного ребенка и еще семь детей? В этом домике, где она сейчас живет, тоже нет удобств. Но тут она поближе к своей сестренке и брату, которые ей помогают, как могут. Мы тоже в стороне не остаемся – дачники ее детям обувь и одежду принесли, мы их обули и одели. Люди продуктами делятся. Оксана говорила, что в поселке бы ей никто не помог. Конечно, мы их в беде не оставим. Но остров есть остров – детям надо в школу ходить, а у нас тут такие дороги, что не всегда по ним проедешь. Но самое главное, это не приспособленный для холодов домик. Он не утеплен, там нет печки. Душ, скважина, все на улице. Мы не представляем, как Оксана с детьми перенесет там зиму, – продолжила собеседница информагентства.

После того, как ситуацией, в которой оказалась Оксана Коваленко, заинтересовался Александр Бастрыкин, у дачников появилась надежда, что власти помогут многодетной семье получить нормальное жилье.