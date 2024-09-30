Гордого и горячего волгоградца отправили в колонию за удар по плечу полицейского

В Волгограде Кировский районный суд вынес приговор в отношении 24-летнего Гарика Е., который в октябре 2023 года ударил полицейского и угрожал ему. Мужчину, сообщает прокуратура региона, на два года отправили в колонию, признав виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, что дорожный инцидент произошел в Кировском районе Волгограда вечером 3 октября 2023 года. Остановив вечером иномарку Kia Optima, полицейские выяснили, что у водителя нет при себе прав, кроме того, не оказалось у него и регистрационных документов на автомобиль. Гарик Е., в свою очередь, при составлении протокола не нашел ничего лучше, как запрыгнуть в свой автомобиль и попытаться скрыться с места. В ходе организованной погони волгоградец остановился, бросил машину и попытался укрыться в одном из домов, не реагируя на законные требования полиции. Когда же сотрудники ГИБДД предприняли попытку задержания, мужчина нанес одному их них удар в плечо, а также угрожал нанести более серьезные травмы. Применив силу и спецсредства, правоохранители все же скрутили нарушителя.





В ходе судебного процесса Гарик Е., по информации прокуратуры Волгоградской области, своей вины не признал.

– С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения прокурора Кировского района суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, – сообщила журналистам 30 сентября официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.