Расследования

Гордого и горячего волгоградца отправили в колонию за удар по плечу полицейского

Расследования 30.09.2024 10:53
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30.09.2024 10:53

 

В Волгограде Кировский районный суд вынес приговор в отношении 24-летнего Гарика Е., который в октябре 2023 года ударил полицейского и угрожал ему. Мужчину, сообщает прокуратура региона, на два года отправили в колонию, признав виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. 

Напомним, что дорожный инцидент произошел в Кировском районе Волгограда вечером 3 октября 2023 года. Остановив вечером иномарку Kia Optima, полицейские выяснили, что у водителя нет при себе прав, кроме того, не оказалось у него и регистрационных документов на автомобиль. Гарик Е., в свою очередь, при составлении протокола не нашел ничего лучше, как запрыгнуть в свой автомобиль и попытаться скрыться с места. В ходе организованной погони волгоградец остановился, бросил машину и попытался укрыться в одном из домов, не реагируя на законные требования полиции. Когда же сотрудники ГИБДД предприняли попытку задержания, мужчина нанес одному их них удар в плечо, а также угрожал нанести более серьезные травмы. Применив силу и спецсредства, правоохранители все же скрутили нарушителя. 



В ходе судебного процесса Гарик Е., по информации прокуратуры Волгоградской области, своей вины не признал.  

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения прокурора Кировского района суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, – сообщила журналистам 30 сентября официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

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